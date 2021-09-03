В стране и мире

Росимущество согласилось с идеей передачи конфискованного товара нуждающимся

Печать

Росимущество поддержало инициативу о передаче нуждающимся части нереализованного конфискованного имущества и задержанных таможней товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Общероссийского Народного фронта.

Речь идет о качественных товарах, которые не запрещены к реализации. В документе отмечается, что Росимущество готово к дальнейшей проработке предложений по данному вопросу. На обсуждение в рамках экспертных совещаний предлагается пригласить представителей Федеральной таможенной службы и Минфина России.

По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Моисеева, проблем с внесением соответствующих изменений в законодательство нет. Он также отметил, что из-за пандемии коронавируса в России обострились социальные проблемы, поэтому кадры с уничтожением конфиската не получили одобрения общественности.

В то же время эксперт подчеркнул необходимость создания надежной системы распределения конфискованных товаров. В частности, Моисеев предложил установить систему заявок или квот.

С предложением отдавать конфискат благотворительным организациям выступил ОНФ 9 августа. В движении отметили, что потребность малоимущих в товарах первой необходимости возросла.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте