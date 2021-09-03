Голикова рассказала о готовящихся за час экспресс-тестах на коронавирус

До конца года в России создадут экспресс-тесты на грипп и коронавирус. Их разработают в рамках проекта «Санитарный щит», рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.
«В рамках данного проекта предполагается создание по всему периметру государственных границ России, в тех пунктах пропуска, которые сегодня существуют и созданы, организацию экспресс-диагностики, диагностики за час на любой вирус», — добавила она.
По ее словам, получить результат экспресс-теста можно будет в течение часа.
Ранее Голикова рассказала, что двумя компонентами вакцины от COVID-19 в России привито 38,5 миллионов человек. Она отметила, что одну дозу вакцины от коронавируса получили 45,4 миллиона жителей.
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К гадалке не ходить эти тесты будут делать связанные с ней компании , как делают ныне шмурдяк-вакцины.