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В России решили упростить возврат денег жертвам мошенников

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Министерство финансов работает над механизмом, который упростит взаимодействие банков и правоохранительных органов при мошенничестве, чтобы быстрее вернуть деньги жертвам злоумышленников. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

«Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий», - пояснил заместитель министра.

Моисеев добавил, что обманутый гражданин сначала идет в полицию, чтобы написать заявление, после чего возбуждают уголовное дело, и таким образом на расследование уходит несколько месяцев, за которые средства уходят в офшоры или обналичиваются.

Замминистра отметил, что цель механизма - упростить взаимодействие между Центробанком, финансовыми организациями и МВД, чтобы оперативно реагировать на информацию о действиях злоумышленников и «тормозить» деньги, пока их не успели вывести.

Ранее Моисеев в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о схеме мошенников, находящих своих жертв на сайтах объявлений. Обычно аферисты в таких случаях пытаются купить товары, выставленные на продажу, отметил он, поскольку старые уловки с якобы звонками из банков уже не работают.

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Источник — lenta.ru
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