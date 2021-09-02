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В Петербурге пассажиры автобуса устроили стрельбу из-за обиды на кондуктора

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В Санкт-Петербурге четверо пассажиров рейсового автобуса устроили стрельбу из газового пистолета в салоне после отказа платить за проезд. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в правоохранительные органы обратилась кондуктор автобуса, которая рассказала, что после выстрела молодые люди выбежали из салона. Сотрудники полиции успели задержать трех человек, самому старшему из них 20 лет, самому молодому — 17. Стало известно, что выстрелил из газового пистолета именно несовершеннолетний. Свой поступок он объяснил тем, что обиделся на кондуктора.

Ранее житель Новосибирска открыл огонь из своей квартиры в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек. Согласно информации следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и из окна своей квартиры начал стрелять «из хулиганских соображений».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Культурная столица нынче уж не та...

а хорошо что поймали этих щенков обидчивых

Гость||

Гость писал(a):

Культурная столица нынче уж не та...

а хорошо что поймали этих щенков обидчивых

С каких пор Бандитский Питер и Расчленоград стал культурным?

Имя: Гость
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