Суд приравнял к задержанию долгую беседу россиян с полицией

02.09.2021 | 14:34

Сотрудники полиции не имеют права удерживать человека больше трех часов. Такую практику приравняли к задержанию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на обзор судебной практики.

Уточняется, что правоохранители могут так сделать, так как после оформления задержания начинается юридический отсчет времени, но данная практика является нарушением. По словам советника Федеральной палаты адвокатов России Нвера Гаспаряна, принудительное задержание человека свыше трех часов без протокола противоречит требованиям закона.

«Действующие нормы закона не предусматривают право сотрудников удерживать в полиции лицо, которое не является подозреваемым либо обвиняемым, без наличия для этого законных оснований, в частности, оформления протокола задержания», - уточнил он.