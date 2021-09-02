Россияне останутся без льготных автокредитов

02.09.2021 | 14:10

Программа льготного автокредитования не будет возобновлена минимум до конца 2021 года, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

Останутся ли россияне без льготных автокредитов и в следующем году, пока неизвестно. Мантуров отметил, что решение по этому поводу будет приниматься исходя из ситуации. Он также рассказал, что Минпромторг планирует выделить на поддержку спроса в автопроме 10 миллиардов рублей в 2022 году, включая лизинг. В 2021 году на эти цели направлено около 13,3 миллиарда рублей. Мантуров ждет роста российского авторынка даже при дефиците чипов.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволяли получить скидку от 10 до 25 процентов на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллионов рублей. Приобрести машину по льготному кредиту могли сотрудники государственных медучреждений, семьи с одним ребенком, люди, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто покупает авто впервые.

В феврале большинство российских банков прекратили выдачу автокредитов по льготным госпрограммам из-за исчерпания лимита средств госпрограммы. Такая приостановка негативно скажется на продажах бюджетных машин, считают эксперты. С начала этого года Минпромторг выделил на программу 9 миллиардов рублей.

Цены на новые машины сразу девяти автокомпаний выросли с 1 сентября. Речь идет о Lada и УАЗ, а также Haval, Kia, Chevrolet, Peugeot, Volkswagen, Toyota, Lexus.

Ранее сообщалось, что в России производство машин оказалось под угрозой из-за общемирового дефицита микросхем. Дефицит связан с тем, что весной 2020 года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов.