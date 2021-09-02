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Родителям российских школьников дали советы по эффективной подготовке уроков

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Психолог Наталья Искра и заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с iReactor дали советы родителям школьников, как правильно и эффективно делать уроки дома, чтобы информация усваивалась наилучшим образом, а успеваемость не падала.

Искра отметила, что детям при подготовке домашних заданий следует давать ограниченное количество свободы и не делать уроки вместо ребенка, но при этом позволить сохранить самостоятельность. Учащимся рекомендуется помочь спланировать процесс подготовки, при этом свести оценочные суждения к минимуму, чтобы ребята сами объясняли, насколько тщательно они выучили положенное.

«Здесь важно максимально давать ответственность ребенку, даже если это первый класс, нужно скорее помогать планировать ребенку делать домашнее задание, а не делать вместе с ребенком или вместо него. Как можно больше уйти в функцию обучения ребенка планированию, и дальше научить ребенка самому оценивать, исправляя какие-то ошибки, если они есть. То есть минимизировать прямое обучение»,- уточнила психолог.

Александр Снегуров добавил, что родители не должны настаивать на выполнении всех заданий, поскольку в школах зачастую дают энергозатратные темы, которые при этом не несут значительной смысловой нагрузки. Специалист также порекомендовал минимизировать участие старших в уроках, помогать со сложными вопросами, но не сидеть с ребенком постоянно.

«Родители помогают, потому что ребенок, зачастую, до полуночи не может выполнить домашнее задание, потому что очень много предметов. Нужно выполнять те задание, которые несут в себе наиболее содержательную нагрузку», - добавил Снегуров.

Ранее стало известно, что в новом учебном году школьники будут писать меньше контрольных работ и познакомятся с основами финансовой грамотности. Контрольные в соответствии с новыми рекомендациями министерства просвещения и Рособрнадзора, в одной параллели классов предлагается проводить не чаще одного раза в две с половиной недели. Также их не рекомендуется проводить на первом и последнем уроке.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Учителя для того и существуют, чтобы регулировать нагрузку и решать, что нужно задавать, а без чего можно обойтись.

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