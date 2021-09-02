Мошенники украли у россиян три миллиарда рублей

02.09.2021 | 16:26

Мошенники украли у банковских клиентов более трех миллиардов рублей за апрель-июнь. Этот показатель вырос почти на 40 процентов за год (c 2,1 миллиарда рублей), следует из статистики ЦБ.

Из этих трех миллиардов банкам удалось вернуть россиянам только 7,4 процента средств. В прошлом году этот показатель был 12,8 процента. «Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий», - отметили в ЦБ.

Деньги крадут в основном через онлайн-банкинг физлиц, также злоумышленники используют фишинг (мошеннические сайты и ссылки), вирусы и находят уязвимости в программном обеспечении.

Чтобы бороться со злоумышленниками, Сбербанк создал «библиотеку голосов» телефонных мошенников. Система автоматически распознает голоса, а также останавливает или блокирует возможную операцию со счета на счет, пишет РИА Новости.

«Средний чек» телефонных мошенников при выманивании средств у россиян составляет 10 тысяч рублей. Именно такую сумму крадут преступники за один звонок.