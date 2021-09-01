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Россиянам рассказали о самых опасных домах

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Уральский полковник МЧС в отставке Евгений Никешин назвал самые опасные типы домов в случае возникновения пожара. С большими угрозами для жизни сталкиваются жильцы зданий так называемых «сталинок» (постройки до 1958 года). Интервью у бывшего пожарного взяли журналисты издания E1.RU.

Опасность жилья разобрали на примере города Екатеринбурга. Главным минусом «сталинок» в случае ЧП являются деревянные перекрытия, отмечает экс-спасатель.

«Очень опасный с противопожарной точки зрения тип зданий. Тогда железобетонных плит в массовом производстве не было, поэтому клали деревянные балки и зашивали сверху и снизу досками. Конструкция очень горючая. Из-за пустот внутри при возникновении пожара в одной квартире огонь «уходит» по всему зданию. Штукатурка — очень слабая защита от пожара. Есть риск гибели пожарных, есть риск, что эти перекрытия могут в любой момент обрушиться. Тушить такой пожар сложно и опасно», — пояснил Никешин.

Второй недостаток в плане безопасности зданий середины XX века — занятые коммерческими компаниями подвалы, в которых нередко продают пожароопасные материалы. Жильцы лишь иногда добиваются выселения предприятий по решению суда, отметил эксперт.

По оценке бывшего пожарного, проживание в «хрущевках» несет меньше угроз для людей, чем в «сталинках». Перекрытия в домах, построенных с конца 50-х годов прошлого столетия, железобетонные и мешают быстрому распространению огня. Но есть другая проблема — деревянные чердаки.

«Хрущевки можно разделить на две категории: с чердаками и без чердаков, с плоской крышей. На чердаках деревянные конструкции должны быть обработаны огнезащитным раствором. Но никто ее не делает, потому что нет никакого контроля», — добавил Никешин.

В домах, построенных в период правления Леонида Брежнева (постройки с середины 60-х), эвакуация сложнее, чем в пятиэтажках. У зданий нет противопожарных лестниц.

«Все забито машинами, везде шлагбаумы и заборы. В других странах, насколько я знаю, для пожарных служб допускается, если они повредят личный транспорт, который препятствует подъезду к домам. У нас пожарные машины на такое не пойдут, это чревато судами», — подчеркнул эксперт.

Безопаснее всего, по мнению экс-спасателя, жить в новостройках, так как они оборудованы специальными лифтами для пожарных подразделений, противопожарными перекрытиями и сигнализацией на случай возгораний.

В конце августа в Екатеринбурге случился крупный пожар в многоэтажном доме («хрущевке») в Екатеринбурге, в результате которого погибли два человека — мужчина 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения. Эвакуировали 65 жильцов, в том числе семерых детей. В качестве основной причины случившегося следователи рассматривают версию о неосторожном обращении с огнем.

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Источник — lenta.ru
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