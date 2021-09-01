Российским водителям посоветовали отложить на год покупку нового автомобиля

01.09.2021 | 11:01

Россиянам, которые хотят в этом году приобрести новый автомобиль, стоит отложить покупку на год-полтора. Об этом вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, к тому моменту цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит машин прекратится. Сейчас же, отмечает Хайцеэр, на рынке наблюдается не только дефицит автомобилей, но и завышение цен на них.

По мнению эксперта, причиной дефицита машин на рынке и роста цен на них являются проблемы в экономике, возникшие из-за пандемии: нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики, а также вынужденное желание отечественных автодилеров заработать при продаже больше.

В такой ситуации Хайцеэр посоветовал автомобилистам повременить с покупкой нового авто, а в это время потратить лишние деньги на восстановление машины, на которой они ездят сейчас.

Ранее российским автомобилистам облегчили правила получения полиса ОСАГО. Теперь водителям больше не нужно предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании, а отсутствие документа о техосмотре не повлечет наказания, если автомобиль попадет в ДТП.