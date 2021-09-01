В стране и мире

Каждый десятый россиянин признался в заработке более 100 тысяч рублей в месяц

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Зарплату более 100 тысяч рублей в месяц до вычета налога получают около 2,8 миллиона россиян, занятых на средних и крупных предприятиях (10,3 процента от всех работников). Об этом сказано в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Если в апреле этого года каждый десятый имел такой заработок, то апреле 2019 — каждый четырнадцатый (7,2 процента). Лидерами по зарплате признаны Чукотка (47 процентов работников получают зарплату от 100 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5 процента), Ненецкий автономный округ (35,5 процента) и Москва (34,8 процента).

Меньше всего россиян с зарплатами от 100 тысяч рублей в Калмыкии (1,3 процента), Дагестане (1,4 процента) и Ингушетии (1,4 процента). Эксперты отмечают, что каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в Москве. При этом в 66 из 85 регионов доля людей с такими заработками не достигает и 10 процентов.

Самые прибыльные отрасли — добыча полезных ископаемых (30,2 процента получают больше 100 тысяч), финансы и страховая сфера (29,5 процента), информация и связь (27,7 процента). Меньше всего высокооплачиваемых работников в сельском хозяйстве (3,1 процента), в сфере водоснабжения и обращения с отходами (3,9 процента), а также в гостиничном и ресторанном бизнесе (4,3 процента).

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки повысили объемы вознаграждений топ-менеджеров в первом полугодии 2021 года. Наибольшие выплаты зафиксированы в Альфа-банке — 4 миллиарда рублей (рост в 2,1 раза за год), «Газпромбанке» — 3,2 миллиарда рублей (в 5 раз) и ВТБ — 1,6 миллиарда рублей (в 5,8 раза).

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Чукотка, там за меньшее и делать нечего, буханка хлеба 100 р. А Москва это вобще уникум, ....па мира, раскормили, з/п раздуты без основания, но зато тишь и гладь.

Гость||

Остальные в нищете прозябают это как?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Пока могу признаться лишь в более миллиона баксов в день.

Но их ещё нужно суметь взять. Воры -

правительства ведущих

стран мира.

Имя: Гость
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