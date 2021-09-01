Директор отчитала поправившего Путина в вопросе войн школьника

01.09.2021 | 15:29

Ученик школы №35 Никанор Толстых, заметивший оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке, проявил таким образом наглость. Об этом заявила директор учебного заведения Юлия Рябцева, мягко отчитавшая школьника в комментарии изданию «Подъем».

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов», — предположила Рябцева.

По словам директора, ее возраст не позволяет так поступать в общении с президентом, а молодежи присуща наглость.

«Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — объяснила директор.

Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной.

На его оговорку отреагировал Никанор Толстых. «Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник. Путин в ответ поблагодарил мальчика за поправку.