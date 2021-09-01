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Директор отчитала поправившего Путина в вопросе войн школьника

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Ученик школы №35 Никанор Толстых, заметивший оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке, проявил таким образом наглость. Об этом заявила директор учебного заведения Юлия Рябцева, мягко отчитавшая школьника в комментарии изданию «Подъем».

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов», — предположила Рябцева.

По словам директора, ее возраст не позволяет так поступать в общении с президентом, а молодежи присуща наглость.

«Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — объяснила директор.

Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней войной.

На его оговорку отреагировал Никанор Толстых. «Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник. Путин в ответ поблагодарил мальчика за поправку.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Молодой еще. Не знает что перед барином надо стоять смирно, молчать пока не спросит. А если спросит, надо низко кланяться и отвечать, благодарствуем, барин, всем довольны, не извольте гневаться....

Дмитрий Н. Мотовилов||

Оболванят и сделают карьеристом-подхалимом или занесут звёздного мальчика в диссиденты, как Мотовилова.

Гость||

Помню один мальчик сказал: Король то голый!..

Гость||

Был пацан и нет пацана. Директор жополиз и ссыкло сраное.

Гость||

Директор однозначно не права. Всегда приятно, когда студенты или ученики тебя слушают, думают и поправляют. В процессе выступления можно и оговориться и что-то перепутать. Это не стыдно. Даже для президента. И мальчик молодец, что поправил. В этом нет наглости. Поэтому Путин и похвалил его. Напрасно директор так высказалась.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе
МОЛОДЕЦ ПАРЕНЬ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мягко отчитавшая школьника в комментарии
Как бы помягче про мадам сказать...

Гость||

Раздули на пустом месте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

директор учебного заведения Юлия Рябцева
Ну и выгнать её за пропаганду "Подлизыблюдства и сыкотности" на почве социального неравенства!

А парень молодец, демократия!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе
"..в мои года не должно сметь свое суждение иметь.."

Гость||

Ну не историк Нестор Петрович он, откуда ему знать про северную войну Петра 1 со шведами досконально. Ну оговорился, с кем не бывает, а мальчонка и рад своими знаниями блеснуть, поправить самого гаранта, память на всю жизнь.

Гость||

Ну Никанор Толстых , погоди! В смысле не надо умничать, а держать язык за зубами, первое лицо государства перед тобой.

Гость||

Да ладно, из ничего раздули.

Имя: Гость
Комментарий:

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