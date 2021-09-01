В стране и мире

Диетолог рассказала о правильном завтраке для школьника

Печать

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik рассказала о правильном завтраке для школьника.

По ее словам, первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, в связи с этим ему нужна помощь. Специалист посоветовала школьникам употреблять на завтрак витамины группы B. «Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины - "допинг" для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы», - сказала она.

Также школьникам необходимо по утрам регулярно употреблять продукты, которые помогают «встряхнуть» мозг и стимулируют его когнитивные функции, отметила врач. «В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, - это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами», - подчеркнула Соломатина.

Ранее российский врач-диетолог Ирина Лизун сообщила, что клюква и брусника - ягоды, которые помогут укрепить иммунитет осенью, подготовив его к холодам. По словам специалиста, в клюкве и бруснике содержится много витамина С и других компонентов. Кроме того, там мало сахара, также ягоды содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте