Диетолог рассказала о правильном завтраке для школьника

01.09.2021 | 10:58

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik рассказала о правильном завтраке для школьника.

По ее словам, первые недели после долгого отдыха являются сложными для организма, в связи с этим ему нужна помощь. Специалист посоветовала школьникам употреблять на завтрак витамины группы B. «Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины - "допинг" для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы», - сказала она.

Также школьникам необходимо по утрам регулярно употреблять продукты, которые помогают «встряхнуть» мозг и стимулируют его когнитивные функции, отметила врач. «В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, - это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами», - подчеркнула Соломатина.

Ранее российский врач-диетолог Ирина Лизун сообщила, что клюква и брусника - ягоды, которые помогут укрепить иммунитет осенью, подготовив его к холодам. По словам специалиста, в клюкве и бруснике содержится много витамина С и других компонентов. Кроме того, там мало сахара, также ягоды содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов.