В стране и мире

В России поставили рекорд по числу коррупционных преступлений

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За семь месяцев 2021 года в России выявлено максимальное количество коррупционных преступлений за последние восемь лет. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве зафиксировали 24,5 тысячи коррупционных преступлений за 2021 год, что является рекордом за последние восемь лет.

По сравнению с прошлым годом, количество преступлений коррупционной направленности в 2021-м выросло на 16,5 процента.

По данным Генпрокуратуры РФ, почти половина таких преступлений (12,1 тысячи) приходится на взятки. За семь месяцев 2021 года их количество увеличилось на 27,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, число случаев мелких взяток выросло на 26 процентов.

Больше всего преступлений по делу о взяточничестве зарегистрировано в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге.

Размер ущерба от преступлений коррупционной направленности к августу 2021 года увеличился с 32,4 миллиарда до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В нынешнем году, вне зависимости от добровольного погашения или изъятия имущества, выросла сумма возмещенного ущерба: с 3,5 миллиарда рублей за семь месяцев 2020 года до 9,9 миллиарда рублей в текущем периоде. Также отмечается, что стоимость активов, на которые наложен арест, выросла почти в три раза.

По заключению Генпрокуратуры, в России наблюдается увеличение общего количества преступлений экономической направленности. За семь месяцев 2021 года их число, по сравнению с тем же периодом 2020-го, выросло почти на семь тысяч. Материальный ущерб составил предварительно 171,8 миллиарда рублей.

Одновременно с этим, по статистике, в нынешнем году сократилось количество преступлений, по которым было приостановлено расследование.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А кто там у власти безраздельно, какая партия?)))

Гость||

Зато на сессии городской думы 27 августа, заммэра Волков заявил, что: "... за последние три года антикоррупционная комиссия не выявила ни одного факта коррупции среди муниципальных служащих..."

Так что это все мимо богоспасаемой Пензы, в других местах коррупция, а не у нас. Понятно?

Имя: Гость
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