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Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре

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Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет за сексуальное насилие над школьницами, которые признались, что оговорили мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

Дело о педофилии направили на новое рассмотрение.

Ранее, в октябре 2020 года, суд приговорил 61-летнего москвича Жалобу к 13 годам строгого режима. Две школьницы уверяли, что незнакомый мужчина мастурбировал перед ними в подъезде, поэтому они побоялись выходить из дома и прогуляли уроки. Жалоба отрицал все обвинения, объясняя, что разносил визитки по жилым домам. Из записи камеры видеонаблюдения следует, что из подъезда девочек он вышел через две минуты.

В ходе следствия школьницы признались, что оговорили незнакомого мужчину, так как думали, что полиция его не найдет. Прогуляв занятия, они испугались родителей и решили «переключить внимание» на «другую тему», выдумав историю с педофилом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А ещё хотят вернуть смертную казнь в этой "стране чудес".

Гость||

Гость писал(a):

А ещё хотят вернуть смертную казнь в этой "стране чудес".
Просто полицаи и следаки срубили палку.

Гость||

вы ещё верите что "следствие разберется"?

Гость||

А какое наказание для малолетних болоболок, которые готовы жизнь человеку испортить по любому поводу?

Гость||

А какое наказание для малолетних болоболок, которые готовы жизнь человеку испортить по любому поводу?

Гость||

а еслиб не признались - фиг бы мужика оправдали.

Гость||

наказание надо для тех кто следствие вел. но так не бывает

Гость||

Около года назад в Санкт-Петербурге при похожих обстоятельствах был оправдан учитель физкультуры Виктор Хлупин, которого обвиняли в сексуальном насилии над девятилетней ученицей. Подозрения вызвала слишком детально описанная маленькой девочкой сцена надругательства. Затем ее мать созналась, что показания были написаны под диктовку следователя.

Гость||

13 лет строгача за фантазии девочек - нет слов

Гость||

61 год мужчине, подработал для внуков.... вот оно поколение... поди уже с инсультом из СИЗО вышел....

Гость||

Вот следаков на этот срок и отправить надо.

Гость||

Гость писал(а):

> Вот следаков на этот срок и отправить надо.

Любое освобождение из-под стражи с реабилитацией — это пробел в работе, это наказание, это снижение показателей. Кто же согласится быть наказанным?

В подобных делах от следователей поступают различные предложения.

Предлагают признаться хоть в чем-нибудь, чтобы обосновать задержание. Обещают потом прекратить дело за истечением срока давности или по болезни

Гость||

РБК: Почти половина осужденных за пытки силовиков получили условные сроки

Гость||

43% осужденных за пытки силовиков, наказания для которых добивался Комитет против пыток, получили условные сроки. Об этом говорится в докладе, подготовленном комитетом, который есть в распоряжении РБК.

С 2000 года Комитет против пыток установил 219 фактов жестокого обращения с 291 задержанным и заключенным в семи регионах России. Из 122 силовиков, которые были осуждены по этим делам, 43% (или 52 человека) получили условные сроки.

70 сотрудников правоохранительных органов, которые проходили по курируемым комитетом делам, были приговорены к реальным срокам заключения.

По данным комитета, в 77% случаев СК по итогам первичной проверки по жалобе на пытки отказывает в возбуждении уголовного дела. При этом в 51% случаев дело так никогда и не возбуждается, в 23% дело заводят сразу.

Медианный размер компенсации, которую российские суды взыскивают в пользу жертв пыток, согласно практике комитета, составил 100 тыс. руб. (среднее арифметическое — 146,8 тыс.).

В июне сообщалось, что в России с 2009 года, согласно судебной статистике, за насилие в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) было осуждено в шесть раз больше человек, чем за превышение полномочий силовиками с применением насилия (ч. 3 ст. 286). За 11 лет число осужденных по статье о превышении полномочий сократилось почти в четыре раза, отмечая, что большинство осужденных — военные (65,2%), а силовики составляют лишь около трети (28,7%). При этом, как подчеркнули правозащитники, сокращение обвинительных приговоров для превысивших полномочия силовиков вовсе не говорит о сокращении насилия. Скорее напротив: граждане стали чаще жаловаться на насилие со стороны силовиков, но до суда доходит все меньше таких дел.

Гость||

Гость писал(a):

Предлагают признаться хоть в чем-нибудь
При ЛЮБОМ общении со следователем ВСЕГДА нужно твёрдо помнить: он тебе не друг, не товарищ и ему на тебя плевать. Следователь добивается лишь собственных целей легчайшим для него способом, это всего лишь работа. Поэтому никогда не верьте ему и не откровенничайте с ним

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Имя: Гость
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