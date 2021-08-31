Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет за сексуальное насилие над школьницами, которые признались, что оговорили мужчину. Об этом сообщает ТАСС.
Дело о педофилии направили на новое рассмотрение.
Ранее, в октябре 2020 года, суд приговорил 61-летнего москвича Жалобу к 13 годам строгого режима. Две школьницы уверяли, что незнакомый мужчина мастурбировал перед ними в подъезде, поэтому они побоялись выходить из дома и прогуляли уроки. Жалоба отрицал все обвинения, объясняя, что разносил визитки по жилым домам. Из записи камеры видеонаблюдения следует, что из подъезда девочек он вышел через две минуты.
В ходе следствия школьницы признались, что оговорили незнакомого мужчину, так как думали, что полиция его не найдет. Прогуляв занятия, они испугались родителей и решили «переключить внимание» на «другую тему», выдумав историю с педофилом.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
А ещё хотят вернуть смертную казнь в этой "стране чудес".