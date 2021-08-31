Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре

31.08.2021 | 12:08

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет за сексуальное насилие над школьницами, которые признались, что оговорили мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

Дело о педофилии направили на новое рассмотрение.

Ранее, в октябре 2020 года, суд приговорил 61-летнего москвича Жалобу к 13 годам строгого режима. Две школьницы уверяли, что незнакомый мужчина мастурбировал перед ними в подъезде, поэтому они побоялись выходить из дома и прогуляли уроки. Жалоба отрицал все обвинения, объясняя, что разносил визитки по жилым домам. Из записи камеры видеонаблюдения следует, что из подъезда девочек он вышел через две минуты.

В ходе следствия школьницы признались, что оговорили незнакомого мужчину, так как думали, что полиция его не найдет. Прогуляв занятия, они испугались родителей и решили «переключить внимание» на «другую тему», выдумав историю с педофилом.