Россиянам назвали способы снизить платеж по ипотеке

31.08.2021 | 10:31

Есть несколько способов снизить платеж по ипотеке — как на этапе выбора кредитной программы, так и после того, как кредит уже оформлен и выплачивается, заявила РИА Новости эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Эксперт в первую очередь отсоветовала россиянам доверять банковским специалистам при выборе ипотеки — лучше изучить все условия самостоятельно, обратив внимание на региональные и федеральные льготные программы, даже если это займет какое-то время. Во-вторых, она рекомендовала выбрать знакомый банк (куда приходит зарплата, где есть вклад) — там могут предложить улучшенные условия кредитования.

В-третьих, снизить ставку помогает оформление страховки, указала Дайнеко. При этом лучше запросить перечень одобренных банком страховых компаний и самостоятельно выбрать лучший вариант. Четвертый названный способ уменьшить ежемесячный платеж — брать ипотеку на максимально возможный срок. Правда, это увеличит общую переплату.

Также снизить размер кредита поможет использование материнского капитала, отметила специалист. Пятый способ немного облегчить ипотечное бремя — ежегодно возмещать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Можно вернуть до 390 тысяч рублей на приобретенное жилье и на выплaчeнные по ипотеке проценты, уточнила Дайнеко.

Наконец, можно рефинансировать кредит: погасить его в одном банке с помощью более выгодного займа в другом. Кроме того, можно вовсе не вносить платежи в течение ипотечных каникул — их разрешается оформить на срок до шести месяцев, если заемщик оказался в трудной ситуации (потерял работу, оказался временно нетрудоспособным).

В самой тяжелой ситуации заемщик можно попросить банк о реструктуризации ипотечного кредита — удлинении срока кредитования, отсрочке платежей. Но это не самый выгодный инструмент, предупредила эксперт.

Ранее эксперты сообщили, что банк может отказаться кредитовать сделку купли-продажи квартиры уже после получения покупателем одобрения по ипотечной заявке. Главная причина внезапного отказа в ипотеке — оформление клиентом потребительского кредита на первоначальный взнос. Высока вероятность, что банк зафиксирует данный факт и откажет в выдаче ипотеки.