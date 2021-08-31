Путин поддержал идею Шойгу и подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военным

31.08.2021 | 12:02

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военным-контрактникам и курсантам, поддержав таким образом идею министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующий документ опубликован 31 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги им перечислят в сентябре. Путин пообещал также выплаты в десять тысяч рублей всем пенсионерам. Деньги получат и работающие, и неработающие. По мнению главы государства, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в этом году инфляции.

Для реализации указа необходимо 450-500 миллиардов рублей. Разовые выплаты пенсионерам и военным вызовут увеличение годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9 процента (на 0,6-0,9 процента в реальном выражении). Такую оценку ранее дали эксперты агентства АКРА.

Аналитики также считают, что из-за выплат произойдет краткосрочное сокращение неравенства в доходах. По прогнозам экспертов, инфляция вырастет не более чем на 0,2 процентного пункта. Также соцвыплаты вызовут дополнительный рост ВВП на 0-0,25 процентного пункта, полагают в агентстве. Эффект будет заметен в 2021-2022 годах.

О необходимости выплат для военных на встрече президента с «Единой Россией» (ЕР) 22 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Эта тема также обсуждалась на съезде партии 24 августа, тогда Путин пообещал, что военные получат выплаты.