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Путин поддержал идею Шойгу и подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военным

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военным-контрактникам и курсантам, поддержав таким образом идею министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующий документ опубликован 31 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги им перечислят в сентябре. Путин пообещал также выплаты в десять тысяч рублей всем пенсионерам. Деньги получат и работающие, и неработающие. По мнению главы государства, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в этом году инфляции.

Для реализации указа необходимо 450-500 миллиардов рублей. Разовые выплаты пенсионерам и военным вызовут увеличение годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9 процента (на 0,6-0,9 процента в реальном выражении). Такую оценку ранее дали эксперты агентства АКРА.

Аналитики также считают, что из-за выплат произойдет краткосрочное сокращение неравенства в доходах. По прогнозам экспертов, инфляция вырастет не более чем на 0,2 процентного пункта. Также соцвыплаты вызовут дополнительный рост ВВП на 0-0,25 процентного пункта, полагают в агентстве. Эффект будет заметен в 2021-2022 годах.

О необходимости выплат для военных на встрече президента с «Единой Россией» (ЕР) 22 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Эта тема также обсуждалась на съезде партии 24 августа, тогда Путин пообещал, что военные получат выплаты.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Сейчас раздадут и тут же придумают новый чудесный налог.

Гость||

А я получу и проголосую против)))

Гость||

Выгодно население держать в состоянии изумления и слегка покачивающимся от голода.Кинь мосол и делай с ним что хочешь.

Мотовилов (гость)||

Плавно переходим на податочный принцип существования. Нет подачки - подыхай.

Гость||

модер л о х все подтер-наверно тоже отслюнявили за ядроссов

Гость||

Прощай, Единая Россия,

Настал и твой последний год.

Гудбай, напарники лихие!

Пусть оболваненный народ,

Привыкший думать по указке,

Глаза откроет на свой дом.

Сравните теле-зомбо-сказки

С тем, что творится за окном!

Остались в прошлом стройки века,

Бурьяном поросли поля.

В электорате человека

Не видит партия жулья!

Детишек учат физкультуре,

Чтоб веселей валили лес,

Пока ЕдРо и госструктуры

Страной барыжат наразвес.

Мы покупаем здесь квартиры

В кредиты по двойной цене,

Чтобы холеные банкиры

Имели яхты и шале.

И не появятся дороги

В стране, где правят дураки.

Пусть партия уносит ноги –

Народ сжимает кулаки!

Пора освободить кормушку –

В ней уже нечего украсть.

Не удивительно. Кукушкой

Себя показывает власть!

Живем, как сырьевой придаток,

И на горбу катаем шваль –

Так стала вертикалью взяток

Российской власти вертикаль.

Вставай, страна, пора сражаться!

За школы, вузы, детсады,

За дружное народов братство,

За то, чтоб не было войны,

За право на свободу слова,

За честь и совесть, нефть и газ,

За все, что в мире есть святого –

За жизнь для каждого из нас.

Нас не придет спасать мессия

От власти партии господ.

Прощай, «Единая Россия»!

Хорош обманывать народ!

Пока душа не очерствела,

Гоните гадов там и тут!

Тогда на смену беспределу

Законы совести придут.

Гость||

Продолжай со сать дулло у ядра, модер!

В памойку пензаинформ

Гость||

Пенсионерам по 10 т.р., а этим по 15. Выходит они больше нуждаются!

Имя: Гость
Комментарий:

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