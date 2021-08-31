Двое российских детей умерли после ужина с роллами и суши

В селе Балахта Красноярского края двое детей умерли, поужинав едой из ресторана. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.
Вечером в воскресенье, 29 августа, жительница поселка принесла домой суши и роллы, которые взяла в кафе, где работает официанткой: ими она накормила троих детей. Утром дети проснулись, выпили чай и проводили на работу мать и бабушку. Когда одна из женщин вернулась домой, они уже не подавали признаков жизни.
Одну девочку удалось спасти, с отравлением ее госпитализировали в местную больницу, остальные двое детей, шестилетняя дочь и четырехлетний сын, умерли.
Как отмечает Baza, эксперты проверяют дом, где погибли дети, и кафе, из которого была принесена еда.
Ранее сообщалось, что в детском доме Смоленской области двое подростков надышались антиперспиранта, после чего одна из них, 12-летняя школьница, умерла, вторая девочка госпитализирована.
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