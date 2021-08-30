В российских школах начнут поднимать государственный флаг с нового учебного года

30.08.2021 | 17:52

С начала нового учебного года в российских школах начнут поднимать государственный флаг. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, в поднятии флага «не должно быть формализма». Министр отметил, что во многих регионах России такая церемония же существует и школьники стремятся участвовать в ней.

Президент Владимир Путин также поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Он напомнил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена. «Это хорошая традиция», - заключил Путин.

Ранее в Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. Он добавил, что школы готовы к приему 17 миллионов детей.