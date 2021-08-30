В стране и мире

В российских школах начнут поднимать государственный флаг с нового учебного года

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С начала нового учебного года в российских школах начнут поднимать государственный флаг. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, в поднятии флага «не должно быть формализма». Министр отметил, что во многих регионах России такая церемония же существует и школьники стремятся участвовать в ней.

Президент Владимир Путин также поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Он напомнил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена. «Это хорошая традиция», - заключил Путин.

Ранее в Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. Он добавил, что школы готовы к приему 17 миллионов детей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В каких странах? В Сев. Корее?

Гость||

Когда у Пескова спросили о достижениях за последние 20 лет, он затруднился ответить.Вот и вся недолга.

Гость||

На сайте губернатора и правительства Ульяновской области в воскресенье появилась новость, в которой утверждалось, что во время Великой Отечественной войны военнослужащие Красной Армии ходили в атаку под триколором — нынешним государственным бело-сине-красным флагом России.

Высказывание, опубликованное на сайте, принадлежало сопредседателю регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексею Ситникову: «Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг».Хорошо хоть не Путин в ВОВ главнокомандующим был.

Гость||

Я горд за свой флаг! Под этим флагом наши деды проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны! Слава России!

Гость||

Леша Ситников узколобая жертва ЕГЭ, а не власовец.

Гость||

Экономику поднять не удается, хоть так...

Гость||

А чем гордится.то?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Президент Владимир Путин также поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России.
Перед выборами? А раньше как же 20 лет жили без флагов?

Имя: Гость
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