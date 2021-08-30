В России анонсировали выход еще одной вакцины от COVID-19

Национальный исследовательский институт (НИИ) имени А.А. Смородинцева Минздрава России завершил доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19. Выход еще одного препарата анонсировал директор института Дмитрий Лиознов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что ученые намерены до конца года приступить к испытаниям, в которых будут участвовать добровольцы.
«Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата», - добавил Лиознов.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения зарегистрировало еще одну вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н». Она станет пятым официальным препаратом от коронавируса в стране. До этого в России были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Надо над лекарством думать а не вакцыны каждую неделю предлагать