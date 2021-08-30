Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|14:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Уточнен срок начала выплат пенсионерам по инициативе «Единой России»

Печать

После встречи президента России Владимира Путина с «Единой Россией» проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, помощь получат около 43 миллиона человек, пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

Выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября на банковскую карту перечислят 30,7 миллионам пенсионеров, уточнила сроки начала она. Граждане, получающие пенсии через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию.

Всего правительство России выделит более 454 миллиардов рублей на эти цели. Средства по инициативе «Единой России» получат в том числе работающие и военные пенсионеры.

Также 15 тысяч рублей полагаются всем сотрудникам силовых ведомств. По мнению Путина, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в 2021 году инфляции. Деньги на выплаты россиянам будут взяты из дополнительных ненефтегазовых доходов и не повысят инфляцию, заявили ранее в ЦБ.

24 августа состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент страны призвал максимально оперативно организовать единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны. Региональным отделениям «Единой России» поставили задачу по разъяснению людям порядка получения выплат.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вот алкотне радость. У бабушек по отнимать и пропить.

Гость||

Раздают с бюджета наши же деньги.Причем здесь партия Белозерцева ?

Гость||

Ну да...

513 миллиардов рублей ,настолько уменьшились расходы Пенсионного фонда,в прошлом году...

Умерло от Ковида почти 200 тыс.человек,из них 85% люди старше 60 лет,не оттуда ли деньги?...

А может лечить надо,чтобы смертность у нас не была выше,чем во всей Европе вместе взятой,а не покупать россиян перед выборами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте