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В стране и мире

Россиян предупредили о новой опасной схеме мошенничества

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Исследователи безопасности сразу нескольких фирм зафиксировали в России новую схему мошенничества, связанную с фейковыми банковскими выплатами. Об обнаруженной опасности предупреждает «Коммерсантъ».

Специалисты «СерчИнформ» отметили, что злоумышленники создают поддельные сайты, на которых предлагают родителям школьников получить тысячу рублей в качестве выплаты к началу учебного года.

На этих ресурсах от пользователей требуют зарегистрировать банковскую карту: для этого жертве нужно вписать номер телефона и данные карты, а затем ввести код из СМС. В итоге злоумышленники получают доступ к онлайн-банку, поэтому могут списать оттуда все деньги.

Киберэксперты связывают появление фейковых банковских сайтов с инициативой нескольких банков. Например, представители ВТБ предложили на тысячу рублей увеличить сумму единовременной выплаты родителям школьников, которую правительство России утвердило в июле.

Ранее ведущий исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что Россию атакуют новые вирусы, которые приживаются на смартфоне и крадут деньги пользователя практически без его участия.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Халявы нахаляву не бывает, лошки. Тем более, по инициативе банков.

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