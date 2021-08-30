Российским водителям рассказали об изменениях на дорогах

30.08.2021 | 11:21

С осени в России вступают в силу нововведения для водителей. О них рассказала «Парламентская газета».

Так, с 1 сентября водители смогут онлайн обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, попавшие на камеры. Раньше это нужно было делать в отделении ГИБДД по месту нарушения либо через заказное письмо. На обжалование штрафа дается 10 дней с даты получения постановления.

В случае, если водитель пользуется сервисом Госуслуг, постановление будет считаться доставленным с момента его размещения в личном кабинете либо в течение семи дней с момента входа владельца на сайт. Если водитель не был на сайте Госуслуг в течение семи дней после отправки постановления, он получит его по почте.

1 сентября также ожидается изменение знака, предупреждающего водителей о камере - знак 8.23 «Фотовидеофиксация» заменит табличка 6.22. Постановление правительства вступило в силу еще в марте, но водителям дали полгода для адаптации к новым правилам.

Новый знак «Фотовидеофиксация» не указывает конкретное место применения камер, а заранее предупреждает об установленных камерах за 150-300 метров до зоны, где они находятся. Новая табличка также станет самостоятельной - ее необязательно будет устанавливать только с другими знаками, как предыдущую.

С 1 октября диагностические карты, срок действия которых закончился с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными. Пункты техосмотра работали по новым правилам с марта, однако правительство дало отсрочку, чтобы избежать очередей.

В сентябре-ноябре должны быть готовы новые учебные программы для автошкол, которые, как ожидается, внедрят к концу года. По новым правилам, водителей будут учить не рисковать на дорогах, а принимать быстрые и правильные решения за рулем. На данный момент обучение ведется по программам, утвержденным в 2013 году.

В сентябре-декабре ожидается начало запуска комплекса «Паутина», к которому будут подключаться камеры видеонаблюдения. Таким образом станет проще отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП автомобили. Кроме того, комплекс планируется сделать частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг.