Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|11:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Российским водителям рассказали об изменениях на дорогах

Печать

С осени в России вступают в силу нововведения для водителей. О них рассказала «Парламентская газета».

Так, с 1 сентября водители смогут онлайн обжаловать штрафы ГИБДД за нарушения, попавшие на камеры. Раньше это нужно было делать в отделении ГИБДД по месту нарушения либо через заказное письмо. На обжалование штрафа дается 10 дней с даты получения постановления.

В случае, если водитель пользуется сервисом Госуслуг, постановление будет считаться доставленным с момента его размещения в личном кабинете либо в течение семи дней с момента входа владельца на сайт. Если водитель не был на сайте Госуслуг в течение семи дней после отправки постановления, он получит его по почте.

1 сентября также ожидается изменение знака, предупреждающего водителей о камере - знак 8.23 «Фотовидеофиксация» заменит табличка 6.22. Постановление правительства вступило в силу еще в марте, но водителям дали полгода для адаптации к новым правилам.

Новый знак «Фотовидеофиксация» не указывает конкретное место применения камер, а заранее предупреждает об установленных камерах за 150-300 метров до зоны, где они находятся. Новая табличка также станет самостоятельной - ее необязательно будет устанавливать только с другими знаками, как предыдущую.

С 1 октября диагностические карты, срок действия которых закончился с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными. Пункты техосмотра работали по новым правилам с марта, однако правительство дало отсрочку, чтобы избежать очередей.

В сентябре-ноябре должны быть готовы новые учебные программы для автошкол, которые, как ожидается, внедрят к концу года. По новым правилам, водителей будут учить не рисковать на дорогах, а принимать быстрые и правильные решения за рулем. На данный момент обучение ведется по программам, утвержденным в 2013 году.

В сентябре-декабре ожидается начало запуска комплекса «Паутина», к которому будут подключаться камеры видеонаблюдения. Таким образом станет проще отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП автомобили. Кроме того, комплекс планируется сделать частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте