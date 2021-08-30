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В стране и мире

Нахождение в России пошутившего про русских комика признали нежелательным

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МВД России признало «пожизненно нежелательным» нахождение в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде, отсидевшего 10 суток в спецприемнике за шутку о русских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», - отметили представители МВД. Они добавили, что считают недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи.

30 июля против Мирзализаде возбудили административное дело за шутки, сказанную в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговор комику. Пошутивший про русских Мирзализаде получил десять суток административного ареста. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Теперь нужно при любом упоминании писать: Идрак Мирзализаде (комик, нежелательный в РФ)

Гость||

Дурак и Мерзавец

Гость||

Ну, высылают его не за шутку про матрас. А за публичную поддержку во время выступления по ТВ какого-то деятеля талышей (родной народ комика). Талыши добиваются независимости от Азербайджана. Россия вроде как ведёт проазербайджанскую политику. Так что политические шутки- явно не его конёк. Но для всех раздули спектакль «никто не обидит русских! МВД вас бережёт, любимый народ! Мигранты- вон!». Судя по комментариям на форумах электорат доволен.

Гость||

А что касается шуток Камеди- то абсолютное большинство их крутится вокруг задницы, передницы и всяческих пороков. Взращённый на этом г…не молодой парень, попав на рейтинговый российский канал просто также шутил о самом популярном- о г..не, которое продолжает литься на нас из телеящика. Но МВД это мало волнует. Арестовать Эрнста или владельцев ТНТ они не могут.

Имя: Гость
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