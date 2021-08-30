Нахождение в России пошутившего про русских комика признали нежелательным

30.08.2021 | 13:26

МВД России признало «пожизненно нежелательным» нахождение в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде, отсидевшего 10 суток в спецприемнике за шутку о русских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», - отметили представители МВД. Они добавили, что считают недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи.

30 июля против Мирзализаде возбудили административное дело за шутки, сказанную в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Комика подозревали в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговор комику. Пошутивший про русских Мирзализаде получил десять суток административного ареста. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.