Врач назвал опасные методы лечения простуды

29.08.2021 | 12:30

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik назвал опасные методы лечения простуды.

Специалист отметил, что осеннюю простуду многие люди ошибочно считают заболеванием, которое не требует медицинской помощи. По его словам, некоторые «народные» методы могут существенно навредить. Одним из таких методов является поход в баню. «В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья, и воспаление начинает проявляться еще сильнее», - сказал врач.

Также Зайцев добавил, что не стоит при простуде вставлять в ноздри ломтики лука или чеснока. По его словам, в момент простуды развивается отек слизистой оболочки. «При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек», - объяснил он. Врач добавил, что лук и чеснок могут также спровоцировать ожог слизистой.

Ранее ученые Пенсильванского университета сообщили, что в течение следующих десяти лет коронавирус SARS-CoV-2 может начать поражать маленьких детей, напоминая этим другие коронавирусы, вызывающие обычную простуду. Специалисты считают, что общее бремя заболевания снизится, поскольку у большинства взрослых людей будет иммунитет к COVID-19.