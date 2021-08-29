В Госдуме перечислили россиянам вступающие в силу с 1 сентября законы

29.08.2021 | 08:25

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 сентября в России вступят в силу изменения в законодательстве, в том числе закон о выплате больничных на детей до семи лет и «гаражная амнистия». Он перечислил россиянам наиболее важные изменения в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что первый закон касается социальной сферы и предусматривает дополнительную поддержку семей с детьми. С сентября выплаты по больничным на детей до семи лет включительно будут составлять сто процентов среднего заработка вне зависимости от стажа.

Также глава нижней палаты парламента выделил «гаражную амнистию». По его словам, многие гаражи, которыми владеют россияне, построены еще в советское время.

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые - еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», - отметил Вячеслав Володин.

С 1 сентября также вводятся новые требования для организации азартных игр. Так, в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете, удерживать с организаторов игр средства и направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе посредством кредитной организации будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.

Кроме того, в сентябре у россиян появится возможность обжалования штрафа через портал Госуслуг. Жалобу на постановление по делу об административном нарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через Госуслуги или сайт суда.

В числе изменений, которые вступят в силу в сентябре, изменения требований к дистанционной продаже лекарств. Теперь несетевые аптеки смогут вести онлайн-продажу лекарственных препаратов, а покупать их россияне смогут на маркетплейсах. До вступления изменений организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.