Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 авг 2021|09:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиян предупредили об опасности онлайн-займов

Печать

Старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко рассказала о том, чем для россиян могут быть опасны сайты, на которых можно получить онлайн-займы. Риски, к которым может привести их использование, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Зиненко объяснила, что для регистрации на таких сайтах почти всегда требуют не только оставить личные данные, но и загрузить отсканированные копии документов. Кроме того, пользователям необходимо предоставить сведения о банковской карте и даже трехзначный код с ее обратной стороны.

«Вероятность утечки персональных данных с таких сайтов достаточно высока, - предупредила Зиненко. - Дело в том, что веб-ресурсы, предлагающие онлайн-займы, как правило, недостаточно хорошо защищены от киберугроз и становятся легкой добычей для злоумышленников».

«Полученные данные с высокой долей вероятности будут проданы на теневых форумах. Средняя стоимость отсканированной копии паспорта составляет всего два доллара», - уточнила Зиненко.

Кроме того, сканы паспортов могут быть использованы для регистрации в различных платежных сервисах. «Указав в системе украденные данные, злоумышленник получит электронный кошелек, не связанный с его личностью, - объяснила Зиненко. - Это позволит ему производить расчеты с иными участниками теневого рынка от имени постороннего человека, не раскрывая собственную личность».

Старший аналитик Positive Technologies порекомендовала россиянам по возможности избегать публикации личных данных в интернете. К примеру, вместо того, чтобы попытаться получить онлайн-займ, можно обратиться в отделение банка.

Пользователей также предупредили о том, что страницы микрофинансовых организаций могут быть фейками: мошенники создают копии сайтов, выдающих онлайн-займы, чтобы собирать личные данные тех, кто обратился за кредитом.

Ранее россиянам рассказали о том, мессенджеры нельзя считать полностью безопасным способом коммуникаций. Дело в том, что практически для любого подобного приложения актуальны вопросы наличия протоколов шифрования и их качества. Кроме того, пользуясь мессенджерами, россияне легко могут стать жертвами мошенников, которые давно освоили цифровые каналы для обмана простых людей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте