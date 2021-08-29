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В стране и мире

Российское правительство начнет формировать сахарный фонд

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Правительство России включило сахар в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте российского кабмина.

Госинтервенции будут использоваться для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен на рынке. Продукцию будут закупать в интервенционный фонд в период низких цен и продавать - в случае значительного их роста. Тем самым планируется стабилизировать рыночную ситуацию.

Согласно решению правительства, «сахарный» фонд начнет формироваться в 2022 году.

В июле российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что власти намерены отказаться от государственного регулирования цен на еду. «Конечно, регулирование цен - это чрезвычайная мера, которая была принята правительством, и вдолгую этим заниматься никто не хочет», - пояснила она.

До этого ситуация со стоимостью продовольствия обсуждалась во время совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров. Глава государства обратил внимание на обострение ситуации с ценами на еду, в частности - на «борщевой набор». После этого в Минсельхозе обсудили меры по снижению стоимости овощей и разработали ряд мер по сдерживанию цен.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Какие проблемы с сахаром могут быть в стране победивших поправок? Ё-моё?

Гость||

Водочны фонд создайте а то водки не хватит

Имя: Гость
Комментарий:

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