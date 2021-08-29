Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 авг 2021|15:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Полчища комаров захватили российский хутор

Печать

Жители хутора Красный Десант в Ростовской области заметили полчища комаров. Насекомые фактически захватили поселение. Местные жители поделились подробностями произошедшего в сообществе «Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте».

В соцсети опубликовали видео, на котором жители сидят в скоплении комаров-звонцов. Россияне сгребают насекомых и перекладывают горсти из них друг другу в руки. «На, Владик, держи, это твое добро», - слышно на записи.

При этом эксперты не увидели в произошедшем ничего необычного. «Такие случаи происходят у Таганрогского залива каждый год, люди просто забывают. Это нормальное явление, но может меняться место - в зависимости от того, где комары отложили яйца», - отметил доцент из Южного федерального университета Алексей Тихонов в разговоре с изданием 161.RU. По его словам, эти насекомые не опасны для человека, однако они продолжат размножаться до осени.

Ранее зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов предупредил о нашествии гигантских слизней-гермафродитов, которые были завезены в страну вместе с растениями и активно вытесняют серых собратьев. Эксперт уточнил, что они не опасны для человека, так не переносят бычьего цепня, вопреки распространенному мнению.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте