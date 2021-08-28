Стало известно об угрозе взрыва пассажирского самолета в аэропорту Москвы

Самолет, который должен был следовать по маршруту Москва — Геленджик и вылететь из московского аэропорта Домодедово, может оказаться под угрозой взрыва. Об этом сообщил неназванный источник, передает ТАСС.
По информации агентства, сообщение о возможном минировании самолета, который должен был следовать из столичного региона в Краснодарский край, поступило в правоохранительные органы от неизвестного человека.
В экстренных службах отметили, что по факту поступления предупреждения от анонимного лица проводится дополнительная проверка.
Ранее сообщалось, что россиянка, летевшая из Москвы в Геленджик в четверг, 26 августа, покалечилась в самолете из-за сильной турбулентности. 42-летняя женщина пожаловалась на болевые ощущения в области ребер и затрудненное дыхание. В связи с этим к месту прибытия воздушного судна была вызвана бригада скорой помощи.
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