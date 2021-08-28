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Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein

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Появились подробности полицейской проверки лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, который приехал в Россию, чтобы выступить на фестивале. Как стало известно «Интерфаксу», представители правоохранительных органов пришли к музыканту ночью.

По информации источника, причиной визита полицейских стало предупреждение артиста о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса. «Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно о том, что полиция пришла к артисту в его номер отеля в селе Завидово Тверской области. В сети распространились фотографии, на которых лидер Rammstein стоит рядом с группой сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что Линдеманн станет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия подчеркнули, что артист будет «специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Линдеманн является автором поэтических сборников «Нож» (Messer) и «В тихой ночи» (In stillen Nächten). Музыкант сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни «Любимый город».

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Источник — lenta.ru
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