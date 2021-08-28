В стране и мире

Россияне объяснили желание взять ипотеку

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Большинство россиян оформляют ипотечный кредит, чтобы защитить свои сбережения от инфляции. Об этом РИА Новости рассказали в компании Online-Ipoteka.

Для сохранения своих накоплений от обесценивания решились на ипотеку 30,2 процента всех заемщиков, оформивших кредит максимум три года назад. Ради улучшения жилищных условий оформили долг 28,3 процента опрошенных.

Среди других причин россияне назвали смену района проживания (19 процентов) и приобретение жилья для детей (11,4 процента). 11,1 процента респондентов планируют стать рантье, получая доход со сдачи ипотечной квартиры в аренду.

27 августа эксперты рейтинговых агентств предупредили, что ставки по жилищным кредитам в России до конца 2021 года могут достигнуть 9 процентов. Их рост будет происходить на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки. В целом темпы роста числа новых заявок на получение ипотеки с господдержкой сократились в 2,5 раза.

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Источник — lenta.ru
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На квартиру по другому хрен заработаеш

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