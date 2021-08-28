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Две категории россиянок получат благотворительную помощь

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Стало известно о запуске в России благотворительного проекта поддержки беременных с ВИЧ и матерей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Какую помощь получат эти две категории россиянок, рассказали «Известия».

Реализацией проекта займется ассоциация «Е.В.А.», которая получила грант от программы «MSD для матерей», оказывающей поддержку женщинам во время беременности, родов и в постродовой период. «"MSD для матерей" направлена на снижение материнской смертности. (...) В России проект будет направлен на повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и улучшение качества жизни женщин и их детей», — отметили в организации.

Участницами проекта уже стали женщины из Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и Свердловской области. Отмечается, что эти регионы выбрали из-за большого количества заболевших ВИЧ и возможности взаимодействия партнерских некоммерческих организаций с учреждениями.

С женщинами тесно работают консультанты. Представительница ассоциации «Е.В.А.» Мария Годлевская отметила, что одна из главных задач консультантов — помочь клиенткам из этих двух категорий «начать говорить о своих проблемах и позволить помочь себе». «Потому что в целом нет нерешаемых проблем — важно просто их сформулировать и найти совместное решение», — заявила она.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг главных благотворителей России. Список возглавил бывший заместитель министра связи, основатель мобильного оператора Yota и британского стартапа по производству электропикапов Arrival Денис Свердлов.

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Источник — lenta.ru
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