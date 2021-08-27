Вирусолог прокомментировал создание узбекского помидора-вакцины от коронавируса

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал создание в Узбекистане помидора-вакцины от COVID-19. По его мнению, сделать такое вполне возможно.
О создании помидора-вакцины от коронавируса заявили специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. По их словам, им удалось встроить в клетку растения коронавирус с помощью клонирования.
«Вообще такая технология — выращивание вакцин растительного происхождения — имеет основания быть», — сказал вирусолог. Однако он отметил, что трудно объяснить что-то конкретнее из-за отсутствия данных, которые не предоставил Узбекистан.
Также он объяснил, что теоретически подобные модели на данный момент разрабатываются с помощью молекулярно-генетических технологий.
Ранее в центре «Вектор» сообщили о регистрации новой вакцины от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н». Это пятая вакцина от коронавируса, зарегистрированная на территории России.
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