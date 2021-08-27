Стало известно о службе в МВД предполагаемого убийцы девочки в Тюмени

27.08.2021 | 15:40

Стали известны детали о службе 40-летнего Виталия Бережного, задержанного по подозрению в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый 10 лет назад работал в органах внутренних дел помощником участкового. Он служил в Ханты-Мансийском автономном округе несколько лет. Оттуда Бережной уехал и стал жить в Тюмени, где работал в коммерческих компаниях.

25 августа сообщалось, что мужчина недолго служил в полиции, был спецназовцем. Позже в МВД уточнили, что он работал в милиции.

На допросе Бережной заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда расправился со школьницей. В тот день, по его словам, он привел ее в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены после ссоры. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело девочки. Бережной добавил, что решил заметать следы и даже не понимал, сколько дней прошло с момента убийства.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело нашли 19 августа в двух километрах от дома со следами насильственной смерти.