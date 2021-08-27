В стране и мире

Ревнивые жены облили зеленкой и поставили на колени несовершеннолетнюю россиянку

Печать

В Иркутской области две женщины, которые заподозрили своих мужей в измене, раздели, остригли и облили зеленкой 17-летнюю девушку, а потом поставили ее на колени. Ее они посчитали своей соперницей, сообщает «Комсомольская правда».

Россиянки приехали на разборки с несовершеннолетней в соседний город. Они обвиняли ее в том, что девушка позволила себе «общаться» с их мужьями.

«Объясняй, почему тебя здесь девчонки мутузят. Объясняй, иначе ты голая отсюда пойдешь. Жду ровно две секунды», — говорила одна из участниц конфликта.

В ответ на оскорбления девушка лишь молчала, но потом призналась, что с одним из мужчин все-таки «ночевала». Тогда ревнивые жены поставили голую пострадавшую на колени и продолжали допрашивать. В настоящее время региональный СК возбудил уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего».

Ранее житель города Новозыбков Брянской области жестоко избил девушку на улице, после чего потерпевшая обратилась в больницу с ушибами. Девушка сообщила, что сожитель напал на нее из ревности после того, как она всю ночь веселилась с подругами. Она отказалась давать показания против него полиции.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Страшнее бабы зверя нет!

Гость||

Гость писал(a):

Страшнее бабы зверя нет!
Особенно если баба страшная)))

Гость||

А мужикам своим они ничего отчекрыжить не хотели? Она-то ..., вопросов нет, но и они не лучше

Гость||

Давать чаще надо, чтоб муж налево не ходил

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте