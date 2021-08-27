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Полиция проверит данные о смерти россиянина из-за коммунальщиков

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Полиция в Магнитогорске проводит проверку после сообщений о том, что пенсионер скончался из-за установленного коммунальщиками у его дома блока с надписью о долгах. Об этом со ссылкой на МВД пишет РИА Новости.

Ранее 27 августа сообщалось, что в поселке Звездный обслуживающая компания поставила красный железобетонный блок у дома россиянина, который честно платил за ЖКХ. После этого мужчина разволновался, приняв это на свой счет, и не понимая, на каком основании у него требуют деньги, вскоре умер.

Уточнялось, что до этого блок был установлен под окнами квартиры другого должника. На бетоне черной краской с ошибкой написано: «Мои доходы не позволяют платить за камуналку».

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Источник — lenta.ru
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«Камуналка»- это шедеврально

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