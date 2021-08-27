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Оценен риск сердечно-сосудистых нарушений после вакцинации от коронавируса

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Исследователи Оксфордского университета объявили о результатах исследования тромбоцитопении (состояния с низким количеством тромбоцитов) и тромбоэмболических событий (возникновения сгустков крови) после вакцинации от COVID-19. Оказалось, что после прививки повышает риск сердечно-сосудистых нарушений, приводящих к госпитализации или даже смерти. Однако этот риск намного меньше, чем вероятность подобных состояний при коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal.

Специалисты проанализировали данные более 29 миллионов человек, вакцинированных первыми дозами вакцины Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Они использовали регулярно собираемые электронные медицинские карты для оценки краткосрочных рисков (в течение 28 дней) госпитализации с тромбоцитопенией, венозной тромбоэмболией и артериальной тромбоэмболией, используя данные, собранные по всей Англии в период с 1 декабря 2020 года до 24 апреля 2021 года. Другими изученными исходами были тромбоз венозного синуса головного мозга, ишемический инсульт, инфаркт миокарда и другие редкие артериальные тромботические события.

Они выяснили, что при использовании обеих этих вакцин в течение коротких интервалов времени после введения первой дозы повышается риск некоторых гематологических и сосудистых побочных эффектов, ведущих к госпитализации или смерти. В то же время оцененный риск этих побочных эффектов значительно выше в течение длительного периода времени после заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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Источник — lenta.ru
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