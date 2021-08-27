В стране и мире

Коронавирус оставил мир без кофе

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Мировые поставки кофе из Вьетнама страдают из-за жестких ограничений, установленных для контроля распространения «дельта»-штамма коронавируса, сообщает Bloomberg. Страна является вторым по величине производителем кофе.

Правительство держит экспортный центр Хошимин под строгим локдауном из-за роста числа заражений и контролирует перевозки в некоторых ключевых производственных районах Центрального Нагорья. Экспортеры сталкиваются с трудностями при транспортировке в порты для отправки. К этим сложностям добавляются и другие логистический проблемы, такие как дефицит контейнеров и рост фрахтовых ставок (плата за перевозку груза).

Продавцы, включая Вьетнамскую ассоциацию кофе и какао, отправили правительству петицию с просьбой ослабить ограничения, которые вызывают задержки поставок и рост цен. В ответ министр транспорта Нгуен Ван Тхе приказал властям на юге страны сделать все возможное, чтобы помочь транспортировке фермерских продуктов, таких как кофе и рис. В соответствии с его указаниями, местные чиновники должны избегать всех необязательных требований и обременительной бумажной работы.

Мировые цены на кофе еле удерживаются от резкого скачка из-за растущей угрозы срыва поставок из Южной Америки в Азию. Засуха и заморозки в этом году опустошили посевы в Бразилии, которая является первым поставщиком кофе и производит премиальный сорт арабики. Неурожай усугубил проблемы с поставками и во Вьетнаме, и в Индонезии. После того, как морозы ударили по производству в Бразилии, некоторые обжарщики решили переключиться на более дешевые сорта кофе из Вьетнама, однако теперь рост цен и проблемы с поставками делают этот вариант гораздо менее привлекательным.

Перебои в поставках повлияли не только на кофе и какао. Компании по всему миру жалуются на проблемы с доставкой, из-за чего цены на продукты растут, а ассортимент сокращается. Торговцы опасаются, что к зимним праздникам покупатели столкнутся с дорогими товарами и пустыми полками в магазинах.

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Источник — lenta.ru
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