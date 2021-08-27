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Бомбардировщик Су-24 разбился в Перми

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Российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. ️Минобороны подтверждает катастрофу Су-24. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил ТАСС.

По словам источника, самолет разбился сразу после взлета. По предварительной информации, находившиеся на борту командир экипажа и штурман сумели катапультироваться. Причина крушения уточняется.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Это рывок или прорыв?

Гость||

Пьянь комментирует.

Гость||

Летать последние годы стали очень много, тренироваться, обучаться, патрулировать и дежурить в небе. Отсюда и аварии, не без этого.

Гость||

Гость писал(a):

Летать последние годы стали очень много, тренироваться, обучаться, патрулировать и дежурить в небе.
Не надо врать.

Гость||

Это уже пятое крушение российского воздушного судна за месяц – четыре из них были военными бортами.

Гость||

Гость писал(a):

Не надо врать.
Бухаешь?

Летчики рады до усрачки - раньше и топлива не хватало, и техники. Летные программы урезали до минимума. Теперь стали летать очень много, пожалуй, как никогда раньше.

Имя: Гость
Комментарий:

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