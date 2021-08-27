Бомбардировщик Су-24 разбился в Перми

27.08.2021 | 17:17

Российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. ️Минобороны подтверждает катастрофу Су-24. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил ТАСС.

По словам источника, самолет разбился сразу после взлета. По предварительной информации, находившиеся на борту командир экипажа и штурман сумели катапультироваться. Причина крушения уточняется.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.