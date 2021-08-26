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В стране и мире

В России изменятся правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет

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Министерство труда планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Об этом заявила замглавы Минтруда и кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина, ее слова приводят «Известия».

По словам депутата, Минтруд регулярно проводит мониторинг обратной связи от граждан, которые обращаются за мерами социальной поддержки, поэтому изменения коснутся и имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь.

Согласно требованиям, претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно. В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля (за исключением случаев, если речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки). Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

«С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», - заявила Баталина. Она добавила, что правки внесут до конца года.

Ранее российским пенсионерам разъяснили порядок получения выплат в сентябре. Гражданам, постоянно проживающим на территории России и по состоянию на 31 августа получающим пенсии через Пенсионный фонд, обеспечат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Все пенсионеры получат деньги в сентябре, деньги будут выплачены тем же способом, что и обычная пенсия.

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Источник — lenta.ru
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