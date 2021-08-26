В Минздраве назвали число умерших от коронавируса детей в мире

26.08.2021 | 14:18

За время пандемии в мире от коронавируса умерли 9 тысяч детей. Об этом сообщила главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, передает РИА Новости.

«Смертность детей крайне низкая - за период пандемии на Земле 9 тысяч детей умерли», - сказала Намазова-Баранова.

По данным специалиста Минздрава, детская смертность от коронавируса составляет 1-2 процента. При этом количество заболевших детей до четырех лет увеличилось с начала 2020 года в два раза, а в возрасте с 5 до 14 лет - в три раза.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России участились случаи заражения коронавирусом среди детей. По его словам, это стало происходить из-за агрессивности и повышенной скорости распространения нового варианта коронавируса.