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В стране и мире

В Минздраве назвали число умерших от коронавируса детей в мире

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За время пандемии в мире от коронавируса умерли 9 тысяч детей. Об этом сообщила главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, передает РИА Новости.

«Смертность детей крайне низкая - за период пандемии на Земле 9 тысяч детей умерли», - сказала Намазова-Баранова.

По данным специалиста Минздрава, детская смертность от коронавируса составляет 1-2 процента. При этом количество заболевших детей до четырех лет увеличилось с начала 2020 года в два раза, а в возрасте с 5 до 14 лет - в три раза.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России участились случаи заражения коронавирусом среди детей. По его словам, это стало происходить из-за агрессивности и повышенной скорости распространения нового варианта коронавируса.

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Источник — lenta.ru
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