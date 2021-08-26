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В стране и мире

Россиянин подорвался на заложенной соседом-должником в электрощитке бомбе

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Россиянин узнал, что на нем висит долг на свет в размере 11 тысяч рублей и заложил в электрощиток бомбу. Сосед мужчины подорвался на ней, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Уточняется, что вместо того чтобы заплатить, подозреваемый поставил самодельную растяжку на щиток. По его мнению, так отключить электроэнергию в его квартире точно не смогли бы.

Однако коммунальщиков опередил сосед, который подошел к щитку и дернул дверку. Мужчину контузило, в настоящее время он в больнице с травмами.

Ранее сообщалось, что шестилетней девочке Полине из поселка Колывань Новосибирской области начислили долг по оплате коммунальных услуг в квартире, доля в которой принадлежала ее покойной матери. После разбирательств суд не стал взыскивать задолженность с ребенка. Однако вскоре ей начислили к оплате новую сумму.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Нормально. Как другие страны должны то им долг списываем а с ребенка возьмем

Гость||

Спецслужбы, я здесь ))

Гость||

Гость писал(a):

а с ребенка возьмем
А ты предлагаешь по соседям раскидать этот долг? Раз такой умный - иди и плати сам

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После разбирательств суд не стал взыскивать задолженность с ребенка. Однако вскоре ей начислили к оплате новую сумму.
Скрепно, духовно!

Гость||

как у нас в жк рф указано каждый собственник жилого помещения или дома несет бремя оплаты за коммунальные услуги. про возраст собственника там не указано

Гость||

А нехрен в щитки лазить

Имя: Гость
Комментарий:

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