Россиянин подорвался на заложенной соседом-должником в электрощитке бомбе

26.08.2021 | 11:36

Россиянин узнал, что на нем висит долг на свет в размере 11 тысяч рублей и заложил в электрощиток бомбу. Сосед мужчины подорвался на ней, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Уточняется, что вместо того чтобы заплатить, подозреваемый поставил самодельную растяжку на щиток. По его мнению, так отключить электроэнергию в его квартире точно не смогли бы.

Однако коммунальщиков опередил сосед, который подошел к щитку и дернул дверку. Мужчину контузило, в настоящее время он в больнице с травмами.

Ранее сообщалось, что шестилетней девочке Полине из поселка Колывань Новосибирской области начислили долг по оплате коммунальных услуг в квартире, доля в которой принадлежала ее покойной матери. После разбирательств суд не стал взыскивать задолженность с ребенка. Однако вскоре ей начислили к оплате новую сумму.