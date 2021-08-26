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В стране и мире

Демограф предрек вымирание российских регионов в ближайшие годы

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Регионы России постепенно обезлюживаются, что губительно как для экономики самих областей, так и для страны в целом. Это происходит из-за отсутствия грамотной политики льгот и поддержки населения, а также социальной инфраструктуры. Демограф, экономист Александр Щербаков в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что такая тенденция может привести в ближайшие годы к вымиранию дальних регионов.

Наибольший отток на 10 тысяч населения в 2020 году отмечался в Чукотском автономном округе (-177,4), Магаданской области (- 67,4), Коми (-56,9), Мурманской области (-53,9), Еврейской автономной области (-44,7), Северной Осетии (-42,7), Хабаровском крае (-40,5), Томской (-39,4) и Омской областях (-38,7), а также в Забайкалье (-38,5). Об этом говорится в исследовании Росстата.

«Уже сейчас ощущается острая нехватка людских ресурсов, рабочих рук, что ведет к низкой производительности труда, - объяснил Щербаков. - А это губительно не только для регионов, но и для страны в целом, потому внутреннюю миграцию необходимо максимально оперативно снижать».

Рост миграционных потоков наблюдается ввиду того, что Россия отошла от традиционных подходов развития экономики внутри страны - считает эксперт. По его мнению, следовало бы возродить практику, существовавшую еще в Советском союзе.

«Суровость климата, сложные условия для сельского хозяйства и экономической деятельности всегда останавливали людей. Но с плановой экономикой советской власти все изменилось: население организованно собиралось для переезда, вовлекали молодежь в рамках комсомольских ударных отрядов, - вспомнил Щербаков. - Но в 90-е все традиции стали забываться, появлялись мнения, что это вообще вредная тенденция, которую необходимо прекращать. Линия поддержки регионов стала менее значимой».

В 2000-х года, по словам демографа, руководство страны снова решило стимулировать развитие дальних регионов, поддерживать население с помощью льгот и от центральных и территориальных органов власти. Тем не менее, как видно сейчас, этого оказалось недостаточно.

«Все больше городов, сел и деревень в регионах обезлюживаются. Это проблема, о которой надо не говорить, а кричать. Подобное ведет к дефициту экономических и трудовых ресурсов, приводит к вымиранию и угасанию жизнедеятельности целых районов», - заключил демограф.

Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян пояснил, что большинство внутренних мигрантов составляют граждане в возрасте от 30 до 34 лет, так как это самое многочисленное поколение россиян. Они родились в конце 1980-х годов, когда в СССР был подъем рождаемости.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Интересно,где же проживает сам страдающий за Россию демограф?Наверное,в самом дальнем регионе.Ну не в Москве же...

Гость||

А зачем с нами воевать?

Гость||

вакцинация - вымирация. логика вымерщвления

Гость||

Казалось, страна преисполнена яркими прорывами, а население мрёт как мухи. Ах, да! Это монголо-татарское иго-го виновато!

Имя: Гость
Комментарий:

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