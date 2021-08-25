Россиянин подал в суд на Первый канал и потребовал более 10 миллионов рублей

25.08.2021 | 16:23

Адвокат Игорь Мирзоев из Санкт-Петербурга подал в суд на акционерное общество «Первый канал». Мужчина потребовал взыскать с телеканала 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Мирзоев объяснил, что, обнаружив ухудшение общего психологического состояния, обратился к психологу. На консультациях россиянин узнал причину плохого самочувствия: мужчина регулярно смотрел Первый канал, а большая часть новостного контента была негативной.

«Простой арифметический расчет позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет 78,2 процента от общего количества новостных публикаций», - отметил он в исковом заявлении.

Истец попросил взыскать с «Первого канала» компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей, стоимость походов к психологу - они обошлись петербуржцу в 500 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Ранее сообщалось, что Первый канал оштрафовали на 30 тысяч рублей за показ в эфире передачи «Время покажет» фрагмента видео, который принадлежит телеканалу, признанному Минюстом иностранным агентом.