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Россиянам раскрыли стоимость взлома аккаунтов в соцсетях

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В даркнете стоимость услуг взлома аккаунтов в популярных соцсетях и мессенджерах варьируется от 700 рублей до 130 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, самые низкие цены устанавливают не хакеры, а мошенники, которые не собираются предоставлять заявленных незаконных услуг.

Эксперты компании в результате анализа также выяснили, что чаще всего преступники предлагают взломать аккаунты в социальной сети «ВКонтакте». За данную услуги хакеры просят от 700 рублей до 12 тысяч рублей. Второй по популярности является соцсеть Instagram, за проникновения в ее аккаунты преступники устанавливают гонорар в размере 40 тысяч рублей. В то же время за взлом мессенджеров Telegram и WhatsApp запрашивают от 30 до 170 тысяч и от 20 до 130 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось, что энтузиасты смогли взломать компьютер на Windows через клавиатуру и мышь. Уязвимость и способ проникновения в компьютер описал в Twitter блогер под ником j0nh4t. Автор выяснил, что если подключить к ПК любой аксессуар Razer, вроде мыши или клавиатуры, то на компьютер начнет автоматически устанавливаться утилита Razer Synapse, необходимая для настройки оборудования. Энтузиаст отметил, что скрипт запускает файлы RazerInstaller.exe с правами администратора. Это позволяет при установке вызвать системную программу PowerShell и запустить любую команду.

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Источник — lenta.ru
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