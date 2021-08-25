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Российским пенсионерам объяснили порядок получения новых выплат

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Гражданам, постоянно проживающим на территории России и по состоянию на 31 августа получающим пенсии через Пенсионный фонд, обеспечат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Деньги пенсионеры получат в сентябре 2021 года, никаких заявлений подавать не нужно, объяснили порядок выдачи средств специалисты отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если у гражданина есть сразу две пенсии, одну из которых он получает через Пенсионный фонд, то новую выплату также обеспечит ПФР. Деньги будут выплачены тем же способом, что и обычная пенсия.

«Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам», - рассказали специалисты ПФР.

24 августа указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин. Средства получат 43 миллиона человек, уточняла замглавы Минтруда Ольга Баталина. Общий объем средств составит около 500 миллиардов рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Успокоили, а то некоторые уже как на иголках, когда же, когда выплатят президентские.

Гость||

Почему о Ленинградской области, пусть всë расскажут пензенские руководители Пенс фонда, чего прячутся?

Имя: Гость
Комментарий:

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