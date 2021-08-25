Путин пообещал подумать над учреждением в России Дня отца

Президент Владимир Путин пообещал обсудить введение в России нового праздника - Дня отца. Об этом в среду, 25 августа, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, глава государства поддержал предложение сделать 2023-й в России Годом педагога.
Ранее в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил произвести в этом году единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - по 15 тысяч рублей.
Российский лидер назвал необходимым увеличить доходы ряда категорий граждан на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Угу, и сделать выходным. А год педагога в 2023- м- поздно. Не будет их тогда уже