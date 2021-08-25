В стране и мире

Путин пообещал подумать над учреждением в России Дня отца

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Президент Владимир Путин пообещал обсудить введение в России нового праздника - Дня отца. Об этом в среду, 25 августа, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, глава государства поддержал предложение сделать 2023-й в России Годом педагога.

Ранее в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил произвести в этом году единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - по 15 тысяч рублей.

Российский лидер назвал необходимым увеличить доходы ряда категорий граждан на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Угу, и сделать выходным. А год педагога в 2023- м- поздно. Не будет их тогда уже

Гость||

Толково придумано.

Гость||

придумывают 21год,только толка нет вот в чем вопрос

Гость||

Пап а пап, а правда что я 9 мес в животике у мамы жил?

Да сынок, но до этого ты 30 лет жил в моих яйцах.

Имя: Гость
Комментарий:

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