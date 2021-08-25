Путин пообещал подумать над учреждением в России Дня отца

25.08.2021 | 14:57

Президент Владимир Путин пообещал обсудить введение в России нового праздника - Дня отца. Об этом в среду, 25 августа, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, глава государства поддержал предложение сделать 2023-й в России Годом педагога.

Ранее в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил произвести в этом году единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - по 15 тысяч рублей.

Российский лидер назвал необходимым увеличить доходы ряда категорий граждан на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.