Повзрослевший младенец с обложки альбома Nirvana решил засудить группу

25.08.2021 | 11:24

Мужчина, который называет себя младенцем, изображенным на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana, решил засудить коллектив. Об этом сообщает TMZ.

Американцу Спенсору Элдону сейчас 30 лет, и он требует моральной компенсации за изображение его половых органов. За все годы взросления, по словам мужчины, он испытывал стресс, который отрицательно сказался на его жизни, из-за чего ему приходилось обращаться за помощью к врачам.

Так, Элдон подал иск против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного Курта Кобейна и фотографа обложки. Мужчина требует не менее 150 тысячи долларов (более 11 миллионов рублей) от каждого фигуранта дела.

В иске Элдона утверждается, что изображение его обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой детскую порнографию, которую участники группы использовали в коммерческих целях для продвижения себя и своей музыки.

Обложка альбома Nevermind считается одним из самых узнаваемых образов в поп-культуре. На ней изображен обнаженный ребенок под водой в бассейне, плывущий к долларовой банкноте, которая прицеплена к рыболовному крючку.