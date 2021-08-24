В Госдуме оценили идею ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

24.08.2021 | 11:37

Предложение ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров поддержали в Государственной думе. В частности, об этом заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, сообщает во вторник, 24 августа, RT.

«Что касается ответственности за сам процесс подмены - да, наверное, стоит это обсудить. Конечно же, это делается не ради забавы, а в основном для совершения противоправных действий», - заявил депутат, добавив, что на площадке комитета совместно с Минцифры «уже прорабатывали решение» данной проблемы.

По его словам, мошеннические звонки чаще всего поступают из-за пределов России.

«Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечем на корню», - рассказал Боярский, добавив, что в настоящее время данное предложение готовится к реализации.

Ранее сообщалось, что «Общероссийский народный фронт» направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены.